Κίνηση: Αλαλούμ στους δρόμους της Αθήνας - Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας, Μεσογείων

Με μποτιλιάρισμα σε πάρα πολλά σημεία του λεκανοπεδίου ξεκινάει η Πέμπτη 25/09 για τους οδηγούς με την κίνηση να αυξάνεται σταδιακά όσο περνάει η ώρα.

Με αρκετή υπομονή πρέπει να οπλιστούν όσοι θα κινούνται στον Κηφισό καθώς η κυκλοφορία από νωρίς είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Όπως σημειώνεται από τον χάρτη της Τροχαίας, οι εντονότερες καθυστερήσεις σημειώνονται κυρίως στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως και τη λεωφόρο Αθηνών (Αιγάλεω) όπως επίσης και στο ύψος της Λυκόβρυσης.

Την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η λεωφόρος Αθηνών, όπου η δυσχέρεια ξεκινάει από το Χαϊδάρι και εκτείνεται έως τον Σκαραμαγκά και στα δυο ρεύματα.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, οι δρόμοι αρχίζουν να κοκκινίζουν με την Τροχαία να σημειώνει ότι τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται, όπως κάθε πρωί, στην άνοδο της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου από το ύψος της Αρδηττού. Παράλληλα, στη λεωφόρο Συγγρού υπάρχουν έντονα προβλήματα κυρίως στο ύψος του Νέου Κόσμου έως και τους στύλους του Ολυμπίου Διός.

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας παρατηρούνται μικρές καθυστερήσεις κυρίως στην άνοδο προς Κηφισίας.

Στη λεωφόρο Κηφισίας, οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με ιδιαίτερη υπομονή καθώς τμηματικά υπάρχουν καθυστερήσεις ιδίως στο ρεύμα προς Αθήνα τα οποία ξεκινούν από τον Παράδεισο έως και τον κόμβο της Κατεχάκη. Στην άνοδο, η κίνηση μοιάζει να βρίσκεται σε πιο ήπιους ρυθμούς. Στη λεωφόρο Μεσογείων τμηματικά οι οδηγοί θα αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις τουλάχιστον έως την Αγία Παρασκευή.

Σημειώνεται επίσης ότι στη λεωφόρο Καρέα παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις από τον κόμβο της λεωφόρου Πρωτόπαππα έως τη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη.

Στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχει δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων αφού περιμετρικά στους δρόμους παρατηρούνται καθυστερήσεις.

Στην Αττική Οδό, παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, 10΄-25΄ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.