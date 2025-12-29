Κίνηση: Ανθρώπινες συνθήκες στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας - Πού καταγράφονται προβλήματα

Οι τυχεροί που εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός Αττικής για τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, έχουν αποσυμφορήσει την κατάσταση στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, με αποτέλεσμα όσοι παραμένουν στο κλεινόν άστυ να έχουν την τύχη να κινούνται με πιο... ανθρώπινες συνθήκες στους δρόμους.

Το πρωινό της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου 2025 η εικόνα στους δρόμους της Αθήνας είναι ασυνήθιστη με το πράσινο χρώμα να κυριαρχεί στον χάρτη της κίνησης και μόνο κατά τόπους να παρουσιάζονται προβλήματα στην κυκλοφορία.

Προβλήματα εντοπίζονται σε κάποια τμήματα της Λεωφόρου Κηφισίας, καθώς και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, σε μικρά τμήματα της Λεωφόρου Πατησίων και Πανεπιστημίου, ενώ και στον Πειραιά σε ορισμένα σημεία η κίνηση είναι στο... κόκκινο.

Χωρίς προβλήματα εξάλλου διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων και στην Αττική Οδό.