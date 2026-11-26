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Με αυξημένες καθυστερήσεις ξεκίνησε η κυκλοφορία στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Πέμπτης (26/11), με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε αρκετούς κεντρικούς οδικούς άξονες.

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες καταγράφονται στον Κηφισό, όπου το ανοδικό ρεύμα προς Λαμία παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, κυρίως στο τμήμα από τη Λένορμαν έως τη Νέα Ιωνία, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά, οι καθυστερήσεις εκτείνονται από το ύψος των τριών γεφυρών έως και τη Λεωφόρο Αθηνών.

Αυξημένος είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος και στη λεωφόρο Αθηνών, όπου οι μεγαλύτερες δυσκολίες εντοπίζονται στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα Διυλιστήρια. Σταδιακά επιβαρύνεται η εικόνα και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, αυξημένη κυκλοφορία σημειώνεται στους παρακάτω δρόμους:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Λ. Κηφισού (άνοδος)

Λ. Κηφισού (κάθοδος)

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου (άνοδος)

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Δυσχέρεια παρατηρείται και στην Αττική Οδό, εκεί όπου καθυστερήσεις σημειώνονται:

Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο:

10′-15′ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας