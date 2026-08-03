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Κίνηση: Αυξημένη η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και στον Κηφισό

Ελλάδα Κηφισός Αττική Λιμάνι Πειραιά

Κίνηση: Αυξημένη η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και στον Κηφισό

Καθυστερήσεις καταγράφονται σε Χαϊδάρι, Κηφισό, με την κίνηση να δοκιμάζει την υπομονή των οδηγών από νωρίς.

Κίνηση στον Κηφισό/Φωτ. αρχείου Eurokinissi
Κίνηση στον Κηφισό/Φωτ. αρχείου Eurokinissi
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Αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου, όπου καταγράφονται ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζεται και στον Πειραιάς, με αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο στους βασικούς οδικούς άξονες που οδηγούν προς και από το λιμάνι.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης στον Κηφισό, κυρίως στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και σε τμήματα της Αττικής Οδού, ιδιαίτερα κοντά στους μεγάλους κόμβους.

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Κίνηση στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις καταγράφονται σε Χαϊδάρι, Κηφισό και Πειραιά, ενώ στην Αττική Οδό οι οδηγοί συναντούν αναμονές 10-15 λεπτών στις εξόδους προς Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

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