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Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (24/11), με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις σε κεντρικούς οδικούς άξονες.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στον Κηφισό, όπου ιδιαίτερα επιβαρυμένο είναι το ανοδικό ρεύμα προς Λαμία, κυρίως στο τμήμα από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Πειραιά, η κίνηση είναι αυξημένη από το ύψος των Τριών Γεφυρών έως την Ιερά Οδό.

Καθυστερήσεις σε Λεωφόρο Αθηνών, Κηφισίας και Μεσογείων

Μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος παρατηρείται και στη Λεωφόρο Αθηνών, με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να εντοπίζονται στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα Διυλιστήρια.

Την ίδια ώρα, σταδιακά αυξάνεται η κίνηση στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, επιβαρύνοντας περαιτέρω την κυκλοφορία στο λεκανοπέδιο.

Καθυστερήσεις προς το Αεροδρόμιο

Σύμφωνα με την ενημέρωση για την κυκλοφορία, στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο καταγράφονται καθυστερήσεις:

5 έως 10 λεπτά από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Ηρακλείου.

5 έως 10 λεπτά στην έξοδο προς Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

5΄-10΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Ηρακλείου, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 24, 2026

Οι οδηγοί καλούνται να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους, καθώς η κυκλοφορία παραμένει επιβαρυμένη σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου.