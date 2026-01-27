Κίνηση: Χάος από νωρίς στον Κηφισό - Καθυστερήσεις 25 λεπτών στην Αττική Οδό

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 27 Ιανουαρίου, η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη, με μεγάλες καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες και τους οδηγούς να δοκιμάζουν τα όρια της υπομονής τους.

Στον Κηφισό η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και στα δύο ρεύματα, από την παραλιακή έως την Αθηνών και από το ύψος της Αθηνών μέχρι τη Φιλαδέλφεια. Τα έργα που ξεκίνησαν χθες στην περιοχή έχουν περιορίσει κάποιες λωρίδες του κεντρικού δρόμου, επιδεινώνοντας την κατάσταση.

Δυσκολίες παρατηρούνται επίσης στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στη Λεωφόρο Ηλιουπόλεως, στο λιμάνι του Πειραιά και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος (από Πηγαδάκια έως Αλίμου, ρεύμα προς Πειραιά).

Καθυστερήσεις σημειώνονται ακόμη στην Περιφερειακή Υμηττού και στη Λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά.

Αττική Οδός

Στην Αττική Οδό οι αναμονές φτάνουν έως και 25 λεπτά στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Δημοκρατίας έως Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα η καθυστέρηση είναι περίπου 10 λεπτά, από Πλακεντίας έως Κηφισίας.