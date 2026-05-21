Κίνηση: «Έμφραγμα» στον Κηφισό μετά από τροχαίο - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Με αυξημένη κίνηση ξεκίνησε η ημέρα για τους οδηγούς στην Αττική, καθώς από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 21 Μαΐου καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στον Κηφισό, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία και στα δύο ρεύματα. Στην κάθοδο, η κίνηση ξεκινά από τη Μεταμόρφωση και φτάνει έως το Αιγάλεω, ενώ στην άνοδο τα προβλήματα εκτείνονται από τη Λένορμαν έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Τροχαίο στην κάθοδο

Την εικόνα επιδεινώνει τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην κάθοδο του Κηφισού, στην περιοχή της Κολοκυνθούς, στο ύψος των Σεπολίων.

Η κυκλοφορία διεξάγεται από δύο λωρίδες, γεγονός που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερες καθυστερήσεις.

Σταδιακά αυξάνεται η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας, καθώς και στη λεωφόρο Μεσογείων, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, ιδιαίτερα σε κομβικά σημεία.

Αυξημένη κίνηση σε Συγγρού και κέντρο

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στη λεωφόρο Συγγρού, κυρίως στο ρεύμα ανόδου από τη Λαγουμιτζή έως το Σύνταγμα.

Παράλληλα, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στο κέντρο της Αθήνας, με προβλήματα στις λεωφόρους Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και στην οδό Αρδηττού.

Παράλληλα, προβλήματα καταγράφονται και στον Πειραιά, κυρίως περιμετρικά του λιμανιού, όπου η κυκλοφορία είναι επιβαρυμένη καθώς και στην λεωφόρο Ποσειδώνος κυρίως από το Παλαιό Φάληρο έως τον Άλιμο.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό τόσο στο ρεύμα προς Ελευσίνα όσο και προς το Αεροδρόμιο. Η κατάσταση αναμένεται να επιβαρυνθεί περαιτέρω όσο περνά η ώρα, με τους οδηγούς να καλούνται να οπλιστούν με υπομονή.