Κίνηση: Χάος στους δρόμους φέρνει η απεργία - 25λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, λόγω και της σημερινής απεργίας καθώς τα περισσότερα μέσα μαζικής μεταφοράς να λειτουργούν με περιορισμένο ωράριο.

«Στο κόκκινο» είναι η κυκλοφορία στον Κηφισό, από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλεω και στα δύο ρεύματα, ενώ μποτιλιάρισμα παρατηρείται σε Κηφισίας, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας και σε πολλούς δρόμους στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την Τροχαία, αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στους εξής δρόμους:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Λεωφόρος Κηφισού (και στα δύο ρεύματα)

Πέτρου Ράλλη

Αλεξάνδρας

Μεσογείων

Λεωφόρος Κηφισίας (και στα δύο ρεύματα)

Βασιλίσσης Σοφίας (και στα δύο ρεύματα)

Λεωφόρος Συγγρού (άνοδος)

Λεωφόρος Ηλιουπόλεως

Λιμάνι Πειραιά

Λεωφόρος Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη - ρεύμα προς Πειραιά)

Βάρης-Κορωπίου

Λεωφόρος Σχιστού

Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την εταιρεία.

Συγκεκριμένα, καθυστερήσεις υπάρχουν στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5 έως 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία

5 έως 10 λεπτά από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20 έως 25 λεπτά από Φυλής έως Κηφισίας.