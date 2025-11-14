Κίνηση: Δύσκολο πρωινό Παρασκευής - «Αλαλούμ» σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό

Κίνηση: Παρασκευή 14 Νοεμβρίου σήμερα και η Αττική μόλις ξύπνησε μπήκε κατευθείαν στον γνώριμο, ζωηρό ρυθμό της: αφόρητη κίνηση, φρεναρίσματα και μια δόση πρωινής γκρίνιας στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Τα μποτιλιαρίσματα έκαναν την εμφάνισή τους από νωρίς, οπότε όσοι βγείτε στον δρόμο χρειάζεται να οπλιστείτε με υπομονή και ψυχραιμία και θυμηθείτε, το Σαββατοκύριακο είναι πια μια «ανάσα» μακριά.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής, για ακόμη μία μέρα ο Κηφισός δοκιμάζει τα νεύρα των οδηγών, καθώς από νωρίς το πρωί επικρατεί κυκλοφοριακή συμφόρηση και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο από το Χαϊδάρι έως τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Επίσης συμφόρηση από πολύ νωρίς παρατηρείται στην λεωφόρο Καρέα στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ και στους υπόλοιπους βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου η κίνηση όσο περνά η ώρα αυξάνεται. Κηφισίας και Μεσογείων κατά τόπους παρουσιάζουν σημάδια συμφόρησης, ενώ και σε Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου η κυκλοφορία είναι αυξημένη.

Στην Αττική Οδό σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της εταιρείας καθυστερήσεις καταγράφονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας όπως επίσης και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 5' -10' από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5' -10' στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 14, 2025

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας, κυκλοφορική δυσχέρεια παρατηρείται»:

Στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα στην κάθοδο με πολύ χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι ενώ στην άνοδο δυσχέρεια παρατηρείται από το Αιγάλεω μέχρι τη Νέα Ιωνία.

Στη λεωφόρο Κηφισίας πυκνή ροή καταγράφεται ανά διαστήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα τμηματικά στην κάθοδο κίνηση καταγράφεται από τον Παράδεισο Αμαρουσίου μέχρι τον Φάρο Ψυχικού και από την Πανόρμου μέχρι τη διασταύρωση με την Λ. Αλεξάνδρας ενώ στην άνοδο από το ύψος της Κατεχάκη μέχρι την έξοδο Χαλανδρίου.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η λεωφόρος Αθηνών-Κορίνθου στην κάθοδο, από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Ασπροπύργου.

Στη λεωφόρο Μεσογείων ανά διαστήματα και στην άνοδο και στην κάθοδο.

Στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στο ρεύμα ανόδου από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα.

Στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο μέχρι το ύψος του Χίλτον.

Στη λεωφόρο Αρδηττού στο ρεύμα ανόδου

Στη λεωφόρο Θηβών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας

Στη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη

Στη Λ. Ποσειδώνος από Αλίμου έως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά όπως επίσης και στο ρεύμα προς Γλυφάδα

Στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας από την πλατεία Μαβίλη μέχρι τον Ευαγγελισμό

Σε δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά

Δείτε τον χάρτη: