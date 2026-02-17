Κίνηση: Έμφραγμα στην Αττική λόγω απεργίας ταξί - Πού έχει μποτιλιάρισμα

Μετ’ εμποδίων η κίνηση των οχημάτων από νωρίς το πρωί της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου. Η τριήμερη απεργία των οδηγών ταξί που ξεκινά σήμερα θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κυκλοφορία των οχημάτων, καθώς ακόμα και άτομα που θα ήθελαν να κινηθούν με μέσα μεταφοράς και ταξί θα αναγκαστούν να χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητό τους.

Από πολύ νωρίς το πρωί της Τρίτης ο Κηφισός είναι «στο κόκκινο» και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας. Τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες στο τμήμα από Μεταμόρφωση μέχρι Αιγάλεω και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται και στη λεωφόρο Αθηνών από το Αιγάλεω μέχρι τον Σκαραμαγκά.

Μεγάλη δυσκολία στη μετακίνηση αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται προς αλλά και από τον Πειραιά.

Σε Κηφισίας και Μεσογείων η κίνηση είναι πυκνή από νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με την Τροχαία αυξημένη είναι η κίνηση στους εξής οδικούς άξονες:

Λ. Κηφισού ( Ανοδος) Λ. Κηφισού (-κάθοδος) έως έξοδο Περιστερίου

Αλεξάνδρας άνοδος

Μεσογείων από Κατεχάκη προς Αθήνα

Λ. Κηφισίας (κάθοδος) από Φιλοθέη προς Αθήνα

Βασ. Κωνσταντίνου

Σταδίου

Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)

Αττική Οδός Από Παιανία έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα

Περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη

Στην Αττική Οδό ισχύουν και σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπή κυκλοφορίας μετά την έξοδο Ασπροπύργου έως την έξοδο Λεωφ. Φυλής με υποχρεωτική έξοδο των οχημάτων στην έξοδο Ασπροπύργου στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο λόγω έργων βαριάς συντήρησης στη σήραγγα Λιοσίων.