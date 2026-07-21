Κίνηση: «Έμφραγμα» στον Κηφισό – Ατελείωτες ουρές και μεγάλες καθυστερήσεις

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό, όπου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας σχηματίζονται μεγάλες ουρές οχημάτων.

Σύμφωνα με την εικόνα του οδικού δικτύου, ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η άνοδος του Κηφισού από το ύψος του Αιγάλεω έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην κάθοδο, κυρίως στα σημεία με αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο.

Προβλήματα καταγράφονται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών, ιδιαίτερα στην περιοχή του Χαϊδαρίου. Αυξημένη είναι η κίνηση και σε τμήματα της Κηφισίας, της Μεσογείων και της Κατεχάκη.

Στο κέντρο της Αθήνας, οι βασικές λεωφόροι εμφανίζουν κατά διαστήματα αυξημένο φόρτο, χωρίς ωστόσο να παρατηρούνται γενικευμένα προβλήματα σε όλους τους δρόμους.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών καταγράφονται στην έξοδο προς Λαμία, τόσο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα όσο και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.