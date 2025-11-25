Κίνηση: «Φράκαρε» ο Κηφισός - Καραμπόλα στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα

Με μεγάλες καθυστερήσεις ξεκινάει η Τρίτη 25 Νοεμβρίου σε σημαντικούς οδικούς άξονες της Αττικής με τους οδηγούς να έχουν «κολλημένο» το πόδι στο φρένο.

Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων έχει προκληθεί στην Αττική Οδό στο ύψος της λεωφόρου Μαραθώνος στο ρεύμα προς Ελευσίνα με αποτέλεσμα να έχει κλείσει η αριστερή λωρίδα για τα οχήματα.

Σύγκρουση μεταξύ τεσσάρων οχημάτων ύψος Μαραθώνος στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αριστερή λωρίδα κλειστή. Αναμένονται καθυστερήσεις. https://t.co/0svTrvRShS — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 25, 2025

Την ίδια εικόνα με κάθε άλλη ημέρα παρουσιάζει για ακόμη μια φορά ο Κηφισός όπου η κίνηση των οχημάτων είναι χαοτική και ώρα με την ώρα αυξάνεται όλο και πιο πολύ.

Συγκεκριμένα, έχει σχηματιστεί ουρά κυρίως στο ρεύμα ανόδου να εκτείνεται από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Την ίδια εικόνα θα αντιμετωπίσουν και όσοι βρίσκονται στη λεωφόρο Αθηνών όπου το κύριο πρόβλημα εντοπίζονται από το Χαϊδάρι έως και τον Σκαραμαγκά.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στις λεωφόρους βασιλέως Κωνσταντίνου, βασιλίσσης Σοφίας αλλά και στην οδό Αρδηττού.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη λεωφόρο Συγγρού όπου οι οδηγοί θα βρουν κυκλοφοριακό κομφούζιο κυρίως από την οδό Λαγουμιτζή έως το ύψος των στύλων του Ολυμπίου Διός.

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τμηματικά υπάρχει δυσχέρεια.

Οι οδηγοί που κινούνται κατά μήκος της λεωφόρου Κηφισίας θα αντιμετωπίσουν αυξημένες καθυστερήσεις αφού από νωρίς, τμηματικά, τα μποτιλιαρίσματα κυρίως στην κάθοδο είναι έντονα.

Στον Πειραιά παρατηρείται μικρή δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων περιμετρικά του λιμανιού.