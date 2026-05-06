Κίνηση: Χάος στον Κηφισό - Ουρές χιλιομέτρων και στα δύο ρεύματα

Αυξημένη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Κηφισός έχει μετατραπεί από νωρίς σε ένα απέραντο «πάρκινγκ», με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις από το ύψος της Μεταμορφώσεως μέχρι και του Ρέντη.

Την κατάσταση επιβάρυναν σημαντικά τέσσερα τροχαία ατυχήματα, με πιο σοβαρό ένα με εμπλοκή τεσσάρων οχημάτων και δύο τραυματίες στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Αχαρνών. Πάρα ταύτα, οι καθυστερήσεις είναι και στα δύο ρεύματα.

Σημειώνεται ότι τα άλλα τροχαία ήταν επιπόλαια, χωρίς τραυματισμούς.

Καραμπόλα 4 οχημάτων - Δύο τραυματίες

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, δυσχέρεια στην κυκλοφορία σημειώνεται στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Αχαρνών, στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας, στο ρεύμα προς Λαμία, λόγω σύγκρουσης τεσσάρων οχημάτων.

Η Τροχαία είχε κλείσει σε αυτό το ύψος την μεσαία και την αριστερή λωρίδα, αλλά λίγο μετά της 8 το πρωί η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.

Από την σύγκρουση έχουν τραυματιστεί δύο άτομα τα οποία έχουν διακομιστεί στο ΚΑΤ, με τον έναν μάλιστα να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Την ίδια ώρα, χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται στη Λεωφόρο Αθηνών, κυρίως στο τμήμα από το Χαϊδάρι προς τον Σκαραμαγκά.

Παράλληλα, σταδιακά αυξάνεται η κίνηση και στη Λεωφόρο Κηφισίας και στη Μεσογείων, με την κατάσταση να επιβαρύνεται όσο περνά η ώρα.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10’-15’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις 5'-10΄ στις εξόδους για Λαμία.