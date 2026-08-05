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Καθυστερήσεις στους δρόμους προς το λιμάνι του Πειραιά – Κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών

Πού εντοπίζονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική.

Κίνηση στον Σκαραμαγκά/Φωτ. αρχείου Eurokinissi
Κίνηση στον Σκαραμαγκά/Φωτ. αρχείου Eurokinissi
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Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Τετάρτης (5/8), με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να καταγράφονται στη Λεωφόρο Αθηνών, σε τμήματα του Κηφισού κυρίως στο ρεύμα ανόδου, καθώς και στους δρόμους που οδηγούν στο λιμάνι του Πειραιά.

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Επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στις εισόδους του κέντρου της Αθήνας, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, ενώ στο μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

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