Κίνηση: Απέραντο πάρκινγκ ο Κηφισός - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

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Δύσκολο από νωρίς φαίνεται να είναι το πρωινό της Πέμπτης (11/6) για τους οδηγούς της Αττικής εξαιτίας της αυξημένης κίνησης που κάνει δύσκολες τις μετακινήσεις.

Συγκεκριμένα, η κατάσταση στον Κηφισό είναι στο... κόκκινο. Στο ρεύμα της καθόδου, η δυσχέρεια ξεκινά από τις τρεις γέφυρες και φτάνει έως και τη λεωφόρο Αθηνών ενώ στην άνοδο το σκηνικό είναι ασφυκτικό από τη Λένορμαν μέχρι και το ύψος της Νέας Ιωνίας.

Παράλληλα, αρκετά προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Κηφισίας με τους οδηγούς να βρίσκονται με το πόδι κολλημένο στο φρένο σε διάφορα διαστήματά της.

Την ίδια ώρα, κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται και σε δρόμους γύρω από το κέντρο όπως στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην Πατησίων, στη Βασιλίσσης Αμαλίας, στη Βασιλίσσης Σοφίας καθώς και στη λεωφόρο Συγγρού.

Επιπλέον, οι οδηγοί θα αντιμετωπίσουν προβλήματα και πέριξ του λιμανιού στον Πειραιά.

Google Maps

Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση της Τροχαίας αυξημένη κυκλοφορίας σημειώνεται στους εξής δρόμους:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη-έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Αλεξάνδρας

Μεσογείων

Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη)

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Καλλιρρόης

Σταδίου

Βασ. Αμαλίας

Λιμάνι Πειραιά

Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη-ρεύμα προς Πειραιά)

Αττική Οδός

Λ. Σχιστου

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Η ασφυκτική κατάσταση δεν αλλάζει ούτε στην Αττική Οδό εκεί όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις:

Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο

10'-15' από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφιασίας

10'-15' στην έξοδο για Λαμία

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα

5'-10' από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας

5'-10' στην έξοδο για Λαμία