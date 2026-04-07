Κίνηση: «Κόκκινος» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Μεσογείων

Έντονα προβλήματα παρουσιάζει από τις πρώτες πρωινές ώρες της Μεγάλης Τρίτης (7 Απριλίου) η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις για τους οδηγούς.

Για ακόμη μία ημέρα, ο Κηφισός συγκεντρώνει το μεγαλύτερο βάρος της κυκλοφοριακής συμφόρησης, με τα πιο σοβαρά προβλήματα να εντοπίζονται στο ρεύμα ανόδου. Από το ύψος του Περιστερίου έως και τη Μεταμόρφωση, τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, δημιουργώντας μεγάλες ουρές.

Την ίδια ώρα, σημαντική επιβράδυνση καταγράφεται και στη λεωφόρο Αθηνών. Στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία, με αποτέλεσμα να σημειώνονται καθυστερήσεις.

Παράλληλα, σταδιακή αύξηση της κίνησης παρατηρείται στη λεωφόρο Κηφισίας και στη Μεσογείων, ενώ επιβαρυμένη είναι η κατάσταση και στο κέντρο της Αθήνας. Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου η κίνηση παρουσιάζει αυξητικές τάσεις.