Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Με χαμηλές ταχύτητες και αυξημένες καθυστερήσεις ξεκίνησε η κυκλοφορία το πρωί της Παρασκευής 24 Απριλίου στο οδικό δίκτυο της Αττικής, με τους οδηγούς να έρχονται αντιμέτωποι με σημαντικά προβλήματα από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η πιο επιβαρυμένη εικόνα καταγράφεται ακόμη μία μέρα στη Λεωφόρο Κηφισού, και στα δύο ρεύματα, όπου τα οχήματα κινούνται με δυσκολία από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Μεταμόρφωση.

Την ίδια ώρα, χαμηλές ταχύτητες σημειώνονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, ιδιαίτερα στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Μεσογείων, καθώς και στη Λεωφόρο Κηφισίας, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία.

Προβλήματα εντοπίζονται επίσης στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, στην περιοχή του Καρέα, στην λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος του Αλίμου και σταδιακά στην παραλιακή.

Την ίδια στιγμή, με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, με τους οδηγούς να χρειάζονται υπομονή.

Αττική Οδός: Καθυστερήσεις έως 25 λεπτά

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τους οδηγούς να χάνουν έως και 25 λεπτά.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Ελευσίνα, ενώ πιο επιβαρυμένη είναι η εικόνα στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο.