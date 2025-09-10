Κίνηση: Κομφούζιο σε Κηφισό και λεωφόρο Αθηνών - «Κοκκινίζουν» Κηφισίας και κέντρο

Για δεύτερη ημέρα θα μείνει η πρωτεύουσα χωρίς ταξί και ήδη η κίνηση στους δρόμους μοιάζει εφιαλτική για όσους κινούνται σε κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.

Στο «κόκκινο» με το καλημέρα σας βρίσκεται η κίνηση κυρίως στον Κηφισό, τη λεωφόρο Αθηνών αλλά κεντρικές λεωφόρους της όπως Κηφισίας και Μεσογείων δοκιμάζοντας τα νεύρα των οδηγών.

Συγκεκριμένα, στη λεωφόρο Κηφισού, οι οδηγοί κινούνται με σχετικά χαμηλές ταχύτητες καθώς παρατηρείται κυκλοφοριακή συμφόρηση κυρίως από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως και τη Δράκοντος και στα δυο ρεύματα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής, στο κέντρο της πρωτεύουσας επικρατεί κομφούζιο στην άνοδο της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου από το ύψος της Αρδηττού αλλά και στο ύψος της Συγγρού κυρίως στην περιοχή γύρω από τους στύλους του Ολυμπίου Διός στο ύψος της λεωφόρου Αμαλίας.

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας παρατηρούνται μικρές καθυστερήσεις κυρίως στην άνοδο προς Κηφισίας.

Παράλληλα, στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με ιδιαίτερη υπομονή καθώς τμηματικά υπάρχουν καθυστερήσεις ιδίως στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στο λιμάνι του Πειραιά επικρατεί επίσης κομφούζιο αφού περιμετρικά παρατηρούνται καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων.

Στην Αττική Οδό, δεν παρατηρούνται προς το παρόν καθυστερήσεις και η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται ομαλά.