Κίνηση: Κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό – Αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας και κέντρο

Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται το πρωί της Παρασκευής (10/7) στους δρόμους της Αττικής, με τον Κηφισό να αποτελεί για ακόμη μία ημέρα το μεγαλύτερο «αγκάθι» για τους οδηγούς. Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία σε αρκετές βασικές οδικές αρτηρίες, ενώ αυξημένος είναι ο φόρτος και στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την εικόνα του χάρτη κυκλοφορίας, η μεγαλύτερη επιβάρυνση παρατηρείται στον Κηφισό, όπου εκτεταμένα τμήματα του δρόμου εμφανίζονται στο «κόκκινο», ένδειξη ιδιαίτερα χαμηλών ταχυτήτων και αυξημένων καθυστερήσεων. Η συμφόρηση εκτείνεται από την περιοχή του Αιγάλεω έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, επηρεάζοντας σημαντικά τις μετακινήσεις προς και από το κέντρο της πρωτεύουσας.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε βασικούς οδικούς άξονες, ενώ κατά τόπους προβλήματα καταγράφονται γύρω από το Κολωνάκι και τις κεντρικές λεωφόρους.

Επιβραδύνσεις παρατηρούνται επίσης στη Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα προς το κέντρο, καθώς και στη Λεωφόρο Μεσογείων, όπου η κυκλοφορία είναι αυξημένη χωρίς όμως να έχει «παραλύσει».

Παράλληλα, αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος καταγράφεται στους δρόμους που οδηγούν προς το λιμάνι του Πειραιά, με τοπικές καθυστερήσεις σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Μικρές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο οι οδηγοί θα χρειαστούν επιπλέον 5 έως 10 λεπτά από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Ηρακλείου, καθώς και στην έξοδο προς Λαμία. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται επίσης στην έξοδο προς Λαμία.