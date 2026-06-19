Κίνηση: Κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό λόγω φωτιάς σε διάζωμα

Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισού, εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε σε διάζωμα στο ύψος της Αττικής Οδού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Παρασκευής (19/6), με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Λεωφόρου Κηφισού.

Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία στο σημείο, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να υπολογίζουν πιθανές καθυστερήσεις στις μετακινήσεις τους.