Κίνηση: Κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό μετά το τριήμερο - Πού υπάρχουν καθυστερήσεις

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, η κίνηση στους δρόμους της Αττικής είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με τους οδηγούς να έρχονται αντιμέτωποι με καθυστερήσεις στις μετακινήσεις τους μετά την επιστροφή από το τριήμερο της Πρωτομαγιάς.

Η κατάσταση στον Κηφισό είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη και στα δύο ρεύματα. Στο ρεύμα ανόδου, τα προβλήματα ξεκινούν από το Αιγάλεω και εκτείνονται έως το ύψος της Μεταμόρφωσης. Αντίστοιχα, στο ρεύμα καθόδου, η κίνηση είναι έντονη από τη Λένορμαν έως τη Νέα Ιωνία, με τις καθυστερήσεις να είναι συνεχείς.

Την ίδια ώρα, χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, κυρίως στο τμήμα από το Χαϊδάρι προς τον Σκαραμαγκά. Σταδιακά αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Μεσογείων, στη Λεωφόρο Κηφισίας, καθώς και στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου και την περιοχή του Καρέα.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι και η εικόνα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στην Αττική Οδό, ειδικά στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο. Οι καθυστερήσεις φτάνουν μέχρι και τα 30 λεπτά από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο της Κηφισίας.