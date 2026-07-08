Κίνηση: Κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους της Αθήνας - Μποτιλιάρισμα στο λιμάνι του Πειραιά

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής , με τον Κηφισό να παραμένει το μεγαλύτερο «αγκάθι» για τους οδηγούς, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται και σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας.

Σύμφωνα με την εικόνα της κυκλοφορίας, οι μεγαλύτερες δυσκολίες εντοπίζονται στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα προς το κέντρο, από την περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας έως το Αιγάλεω, όπου οι χαμηλές ταχύτητες των οχημάτων δημιουργούν ουρές χιλιομέτρων.

Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, με καθυστερήσεις να σημειώνονται στους δρόμους γύρω από το Κολωνάκι και τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, ενώ επιβαρυμένη εμφανίζεται και η Λεωφόρος Κηφισίας , κυρίως στο ρεύμα προς το κέντρο.

Προβλήματα καταγράφονται ακόμη στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, με αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο κοντά στο λιμάνι και στους βασικούς οδικούς άξονες που οδηγούν προς αυτό.

Οι οδηγοί που πρόκειται να κινηθούν στους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας καλό είναι να οπλιστούν με υπομονή και να υπολογίσουν περισσότερο χρόνο για τις μετακινήσεις τους, καθώς η κυκλοφορία παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη στις ώρες αιχμής.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό. Ειδικότερα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αεροδρόμιο οι οδηγοί χρειάζονται 10 έως 15 λεπτά επιπλέον από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.Παράλληλα, καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους προς Λαμία.