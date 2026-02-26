Κίνηση: Κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους - Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες η κίνηση στους δρόμους της Αττικής σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, προκαλώντας σημαντικές δυσκολίες στις μετακινήσεις των οδηγών στις βασικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου.

Το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό βάρος καταγράφεται και σήμερα στον Κηφισός, όπου τα οχήματα κινούνται με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες στο τμήμα από τη Μεταμόρφωση έως το Περιστέρι, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μετ’ εμποδίων και τις καθυστερήσεις να είναι εκτεταμένες.

Σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τα διυλιστήρια, δυσχεραίνοντας περαιτέρω τη ροή των οχημάτων. Την ίδια ώρα, αυξημένη είναι σταδιακά η επιβάρυνση και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, όπου εντοπίζονται τμηματικά προβλήματα και χαμηλές ταχύτητες.

Δύσκολη είναι η εικόνα και στο κέντρο της Αθήνας, με τη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου να συγκεντρώνει τα περισσότερα προβλήματα, καθώς η κυκλοφορία πραγματοποιείται με μεγάλες καθυστερήσεις.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση και στον Πειραιά, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού, όπου αρκετοί δρόμοι εμφανίζουν σοβαρές καθυστερήσεις και αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Παράλληλα, καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν αναμονή 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Δημοκρατίας έως τον κόμβο Κηφισίας.