Κίνηση: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Αττική Οδό - Πού καταγράφονται προβλήματα

Με έντονη κυκλοφοριακή επιβάρυνση ξεκίνησε η ημέρα για τους οδηγούς στην Αθήνα την Παρασκευή 13 Μαρτίου, καθώς από τις πρώτες πρωινές ώρες καταγράφεται αυξημένη κίνηση σε αρκετούς κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας.

Σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις, γεγονός που δυσκολεύει τις μετακινήσεις όσων χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους και απαιτεί αυξημένη υπομονή από τους οδηγούς.

Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

Η πιο δύσκολη κατάσταση εντοπίζεται για ακόμη μία ημέρα στη λεωφόρο Κηφισού, όπου η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα αυξημένη και στα δύο ρεύματα.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται κυρίως στο τμήμα από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως το Περιστέρι.

Συγκεκριμένα:

Ρεύμα ανόδου: Από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Χαλκηδόνα, ιδιαίτερα μέχρι τα ΚΤΕΛ

Ρεύμα καθόδου: Αυξημένη κίνηση λόγω ενός τροχαίου, ενώ τα άλλα δύο αφορούν την άνοδο

Παράλληλα, στο κομμάτι από το Χαϊδάρι έως τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τα οχήματα που κινούνται στο ρεύμα προς Κόρινθο κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες λόγω της μεγάλης κυκλοφορίας.

Καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Μεσογείων

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας, όπου σε αρκετά σημεία καταγράφονται καθυστερήσεις, καθώς και στην Λ. Καποδιστρίου.

Την ίδια ώρα, δυσκολίες στην κυκλοφορία παρατηρούνται και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως στο ύψος του Χολαργού, ενώ στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφοριακή επιβάρυνση παρατηρείται στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσης Σοφίας και στους δρόμους γύρω από αυτές, καθώς και στον Πειραιά.

Σημαντική επιβάρυνση καταγράφεται επίσης στις λεωφόρους Ελευθερίου Βενιζέλου και Καρέα, όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Προβλήματα και στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις που φτάνουν τα 20 λεπτά, κυρίως στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας, λόγω αυξημένης κίνησης.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

15’-20’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού)

10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 10'-15' στις εξόδους για Λαμία. https://t.co/jXIzaQFS1V — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) March 13, 2026

Η εικόνα της κίνησης αναμένεται να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς αυξάνεται σταδιακά ο όγκος των οχημάτων στο λεκανοπέδιο.