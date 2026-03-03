Κίνηση: Κυκλοφοριακό κομφούζιο στον Κηφισό - Στο «κόκκινο» Κηφισίας, Αττική Οδός

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν από τις πρώτε πρωινές ώρες οι οδηγοί στο λεκανοπέδιο Αττικής καθώς η κίνηση βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις για τους οδηγούς την Τρίτη 3 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, στον Κηφισό από το ύψος της Λυκόβρυσης έως και το Αιγάλεω παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις ενώ έχει σχηματιστεί ουρά χιλιομέτρων από τα ακινητοποιημένα οχήματα

Παράλληλα, στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως και τα διυλιστήρια οι οδηγοί θα συναντήσουν αρκετή κίνηση.

Την ίδια ώρα, στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, η κίνηση των οχημάτων έχει αυξηθεί αρκετά με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τμηματικά δυσχέρειες για τους οδηγούς.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα που κινούνται στο ύψος του Χίλτον από την πλατεία Μαβίλη έως και το Παναθηναϊκό Στάδιο. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τμηματικά οι οδηγοί θα συναντήσουν κίνηση σε όλο το μήκος της και στα δυο ρεύματα.

Δυσχέρεια παρατηρείται και στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού και πιο συγκεκριμένα από την οδό Λαγουμιτζή έως και την οδό Βούρβαχη.

Στη λεωφόρο Καρέα, καθυστερήσεις παρατηρούνται από την Ηλιούπολη έως την λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη.

Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας,

15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία,

Άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας.