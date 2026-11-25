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Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται στους δρόμους της Αττικής, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτη (25/11), προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στον Κηφισό, όπου ιδιαίτερα επιβαρυμένο είναι το ανοδικό ρεύμα προς Λαμία, κυρίως στο τμήμα από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στο ρεύμα προς Πειραιά, από το ύψος των Τριών Γεφυρών έως την Ιερά Οδό.

Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών

Μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος παρατηρείται και στη Λεωφόρο Αθηνών, με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να εντοπίζονται στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα Διυλιστήρια.

Αυξάνεται η κίνηση σε Κηφισίας και Μεσογείων

Την ίδια ώρα, σταδιακά επιβαρύνεται η κυκλοφορία στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, με την κίνηση να αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο στις μετακινήσεις τους.

Αυξημένη κίνηση και την Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15΄-20΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.