Κίνηση: «Έμφραγμα» στον Κηφισό - Πού εντοπίζονται τα προβλήματα

Με μικρές καθυστερήσεις ξεκίνησε το πρωινό της Δευτέρας 27 Ιουλίου για τους οδηγούς στην Αθήνα, καθώς η καλοκαιρινή περίοδος και οι άδειες έχουν περιορίσει αισθητά την κυκλοφορία στους περισσότερους δρόμους της πρωτεύουσας.

Μεγάλα προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στον Κηφισό, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στο ρεύμα ανόδου, η μεγαλύτερη επιβάρυνση εντοπίζεται από το ύψος του Αιγάλεω έως και τα Πατήσια, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στο αντίθετο ρεύμα, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις.

Αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος καταγράφεται για ακόμη μία ημέρα και στη Λεωφόρο Αθηνών, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα Διυλιστήρια.

Σταδιακά αυξάνεται η κίνηση και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, καθώς και στο κέντρο της Αθήνας.

Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά

Πιο έντονη είναι από νωρίς το πρωί η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς αρκετοί ταξιδιώτες κατευθύνονται προς τα πλοία με προορισμό τα νησιά του Αιγαίου για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Την ίδια ώρα, δυσχέρεια σημειώνεται και στην Αττική Οδό σύμφωνα με ενημέρωση της τη διαχειρίστριας εταιρείας.