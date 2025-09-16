Κίνηση: Κυκλοφοριακό «χάος» στον Κηφισό λόγω τροχαίων - Στο «κόκκινο» Κηφισίας και Αττική Οδός

Με αρκετή υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί το πρωί της Τρίτης (16/9) αφού από νωρίς οι κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας σημειώνουν αυξημένη κίνηση.

Μεγαλύτερες καθυστερήσεις παρατηρούνται κυρίως στον Κηφισό, ο οποίος και στα δυο ρεύματα βρίσκεται στο «κόκκινο». Μάλιστα, στην κάθοδο, η κατάσταση βρίσκεται στο... απροχώρητο από το ύψος της Πέτρου Ράλλη εξαιτίας δυο διαφορετικών τροχαίων που συνέβησαν σε απόσταση 100 μέτρων. Στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για σύγκρουση τριών οχημάτων ενώ στην δεύτερη μεταξύ δυο. Ευτυχώς δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί.

Την ίδια ώρα τόσο στην Κηφισίας, στην άνοδο και στην κάθοδο, όσο και στην Αττική Οδό, οι οδηγοί θα βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες καθυστερήσεις λόγω της δυσχέρειας της κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας καθυστερήσεις παρατηρούνται στους εξής δρόμους:

Στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην κάθοδο, δυσχέρεια σημειώνεται από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως τη Ροσινιόλ ενώ στην άνοδο από την Λένορμαν μέχρι και την λεωφόρο Αχαρνών.

Στην Κηφισίας η κίνηση είναι αυξημένη τόσο στο ρεύμα καθόδου όσου και στο αντίστοιχο της καθόδου.

Στην Λεωφόρο Αθηνών / Αθηνών Κορίνθου στο «κόκκινο» βρίσκεται το ρεύμα της καθόδου κυρίως από το Χαϊδάρι έως τα Διυλιστήρια ενώ στην άνοδο η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά.

Στην λεωφόρο Αλεξάνδρας

Στην Κατεχάκη, κυρίως στο ρεύμα προς Ηλιούπολη

Στην Βασιλίσσης Σοφίας και στα δυο ρεύματα

Στην λεωφόρο Συγγρού κυρίως στην άνοδο

Στην οδό Σταδίου

Στο λιμάνι του Πειραιά

Στη λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου

Στη λεωφόρο Σχιστού προς τη ΝΕΟΑΚ

Στο «κόκκινο» και η Αττική Οδός

Μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται από νωρίς και στην Αττική Οδό, όπου σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της εταιρείας, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο όπως επίσης και στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15'-20' στην έξοδο για Λαμία,

Άνω των 30' από Φυλής έως Κηφισίας.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5'-10' στην έξοδο για Λαμία,

15'-20' από Ανθούσα έως Κηφισίας,

15'-20΄ από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.