Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Σημαντικές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

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Μετ' εμποδίων πραγματοποιούνται από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (15/7) οι μετακινήσεις στην Αττική, καθώς η αυξημένη κυκλοφορία προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις σε αρκετούς βασικούς οδικούς άξονες.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται, για ακόμη μία ημέρα, στη λεωφόρο Κηφισού, όπου καταγράφεται αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος και στα δύο ρεύματα.

Οι οδηγοί κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες, κυρίως στο τμήμα από το Περιστέρι έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και ειδικά στο καθοδικό ρεύμα η κίνηση εκτείνεται από τη Μεταμόρφωση έως και το Αιγάλεω.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι και η λεωφόρος Αθηνών, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να παρατηρούνται από το Χαϊδάρι έως τα Διυλιστήρια.

Αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας, Μεσογείων και κέντρο Αθήνας

Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται επίσης στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στη λεωφόρο Καρέα, από την Ηλιούπολη έως τη λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.

Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος παρατηρείται στις λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού.

Παράλληλα, δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου η κίνηση αυξάνεται σταδιακά.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό.