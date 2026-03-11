Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας - Τροχαίο στην Αθηνών-Κορίνθου

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 11 Μαρτίου, δημιουργώντας ακόμη ένα δύσκολο ξεκίνημα για τους οδηγούς που κινούνται στην πρωτεύουσα.

Σε πολλούς βασικούς οδικούς άξονες καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα όσοι μετακινούνται με τα οχήματά τους να χρειάζεται να επιδείξουν αρκετή υπομονή.

Η πιο δύσκολη κατάσταση εντοπίζεται στη λεωφόρο Κηφισού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, όπου η συμφόρηση είναι ιδιαίτερα έντονη.

Μεγάλη επιβάρυνση παρουσιάζεται κυρίως στο τμήμα από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως το Αιγάλεω. Την ίδια στιγμή, στο κομμάτι από το Χαϊδάρι μέχρι τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τα οχήματα που κινούνται στο ρεύμα προς Κόρινθο προχωρούν με πολύ χαμηλές ταχύτητες λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας.

Ανατροπή οχήματος στην Εθνική Οδό

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, εξαιτίας ανατροπής ΙΧ αυτοκινήτου.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων, με τους οδηγούς που κινούνται στο σημείο να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο τροχαίο έχει ανατραπεί ένα ΙΧ αυτοκίνητο. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και δεύτερο όχημα, το οποίο φέρεται να αποχώρησε από το σημείο μετά το περιστατικό.

Προβλήματα και σε άλλες βασικές λεωφόρους

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας, όπου σε αρκετά σημεία σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις.

Παράλληλα, προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως στο ύψος του Χολαργού, ενώ σταδιακά αυξάνεται η κυκλοφορία τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στον Πειραιά.Την ίδια ώρα, σημαντική κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται και στις λεωφόρους Ελευθερίου Βενιζέλου και Καρέα, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις που κυμαίνονται από 15 έως 20 λεπτά στο τμήμα από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.

Παράλληλα, μικρότερες καθυστερήσεις της τάξης των 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται στην έξοδο προς Λαμία.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, όπου καταγράφονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο προς Λαμία, προκαλώντας επιπλέον επιβάρυνση στην κυκλοφορία.