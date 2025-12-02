Κίνηση που γεννά ερωτήματα από τον Αντετοκούνμπο - Σε αναβρασμό οι Μπακς

Την ίδια στιγμή που οι Μιλγουόκι Μπακς «βυθίζονται» ολοένα και περισσότερο στη βαθμολογία του NBA, καταγράφοντας τη μία ήττα μετά την άλλη, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προχώρησε σε μία αμφιλεγόμενη κίνηση.

Ο «Greek Freak» διέγραψε σχεδόν όλες τις δημοσιεύσεις του από τους λογαριασμούς που διατηρεί σε Instagram και X. Διατήρησε μόνο τις στιγμές με την οικογένειά του και επέλεξε να κρατήσει στον... αέρα των κοινωνικών δικτύων μόνο δύο φωτογραφίες από την έως τώρα πορεία του με τα «Ελάφια».

Συγκεκριμένα, επέλεξε να κρατήσει μόνο τις φωτογραφίες της απονομής του πρωταθλήματος NBA το 2021, τη φωτογραφία του από την κατάκτηση του NBA Cup το 2024, καθώς και τη μοναδική στιγμή της απονομής του χάλκινου μεταλλίου στο φετινό EuroBasket με τα χρώματα της εθνικής Ελλάδας.

Συνολικά στους λογαριασμούς του Αντετοκούνμπο παρέμειναν 13 δημοσιεύσεις. Παράλληλα, στο βιογραφικό των λογαριασμών του πλέον αναγράφεται «Αθλητής NBA», χωρίς να γίνεται κανενός είδους αναφορά στους Μιλγουόκι Μπακς.

Η εξέλιξη αυτή προκύπτει έπειτα από την οδυνηρή ήττα των «Ελαφιών» το βράδυ της Δευτέρας (01/12) από την τελευταία ομάδα της βαθμολογίας, Γουάσινγκτον Γουίζαρντς. Η ήττα αυτή είναι η όγδοη στα τελευταία εννιά παιχνίδια.

Ανησυχία στους φιλάθλους των Μπακς

Μέχρι στιγμής, κανείς δε γνωρίζει τι μπορεί να σημαίνει η εκκαθάριση αυτή. Ωστόσο, στους φιλάθλους των Μπακς επικρατεί έντονη ανησυχία σχετικά με το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ομάδα.

Η ομάδα από το Μιλγουόκι δεν έχει κατορθώσει από το 2022 να φτάσει στον δεύτερο γύρο των πλέι-οφ ανάδειξης του πρωταθλητή. Φέτος, η πορεία τους στο πρωτάθλημα είναι πολύ κακή. Οι Μπακς έχουν 13 ήττες και 9 νίκες, απολογισμός ο οποίος τους φέρνει στην 11η θέση της βαθμολογίας στην Ανατολή.

Τα τελευταία δύο χρόνια υπάρχει έντονη φημολογία σχετικά με μία ενδεχόμενη μετακίνηση του Αντετοκούνμπο από τους Μπακς στους Νιου Γιορκ Νικς στο πλαίσιο ανταλλαγής. Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα κάνουν λόγο για μεταγραφή του «Greek Freak» στους Λέικερς των Λεμπρόν και Ντόνσιτς.

Ο Αντετοκούνμπο δηλώνει απογοητευμένος από την έως τώρα πορεία των Μπακς φέτος, όμως κανείς δε μπορεί να γνωρίζει τι σημαίνει η εκκαθάριση των λογαριασμών του από φωτογραφίες του με τα «Ελάφια».