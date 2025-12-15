Κίνηση: Κυκλοφοριακό κομφούζιο στον Κηφισό - Έσβησε η φωτιά σε φορτηγό στις Αφίδνες

Δύσκολο φαίνεται πως είναι το πρωινό της Δευτέρας (15/12), καθώς από τις πρώτες κιόλας πρωινές ώρες οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με αρκετή υπομονή λόγω της αυξημένης κίνησης που παρουσιάζουν δρόμοι της Αττικής.

Προβλήματα στην ομαλή κυκλοφορία έχει δημιουργήσει ένα φορτηγό στο ύψος των διοδίων στις Αφίδνες το οποίες έχει τυλιχθεί στις φλόγες και καίγεται ολοσχερώς. Ως αποτέλεσμα, οι αρμόδιες Αρχές που έχουν φτάσει στο σημείο έχουν διακόψει την κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα έως ότου τεθεί υπό έλεγχο η κατάσταση.

Την ίδια ώρα, κυκλοφοριακό κομφούζιο παρατηρείται στον Κηφισό και στα δυο ρεύματα. Στην κάθοδο, η δυσχέρεια ξεκινά από το ύψος των τριών γεφυρών και φτάνεις έως και την Πέτρου Ράλλη, ενώ στο ρεύμα ανόδου η κίνηση είναι στο... κόκκινο από την Ιερά Οδό μέχρι και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Παράλληλα, η εικόνα δεν είναι καλύτερη και σε άλλες κεντρικές κυκλοφοριακές αρτηρίες όπως η λεωφόρος Κηφισίας, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν επίσης σημαντικές καθυστερήσεις, καθώς και σε δρόμους γύρω από το κέντρο όπως η Λεωφόρος Συγγρού, η Σταδίου, η Βασιλίσσης Σοφίας, η Πατησίων και η λεωφόρος Αλεξάνδρας.

Google Maps

Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση της Τροχαίας αυξημένη κυκλοφορία σημειώνεται στους παρακάτω δρόμους:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος), από Δαφνί έως Διυλιστήρια

Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη-έξοδος), έως Πίνδου (Νέα Φιλαδέλφεια)

Λεωφόρος Κηφισού (Άνοδος), από Ορφέως έως λεωφόρο Αθηνών

Αλεξάνδρας

Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη)

Λεωφόρος Κηφισίας (κάθοδος)

Βασιλίσσης Σοφίας (άνοδος)

Βασιλέως Κωνσταντίνου

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Αττική Οδός, ρεύμα προς αεροδρόμιο από λεωφόρο Δημοκρατίας έως λεωφόρο Ηρακλείου

Λεωφόρος Σχιστού, προς ΝΕΟΑΚ

Της υπομονής η κατάσταση και στην Αττική Οδό

Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό και συγκεκριμένα:

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

25'-30' από κόμβο Φυλής έως κόμβο έως κόμβο Κηφισίας.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10'-15' από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας,

15'-20' από κόμβο Αγίας Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας.