Κίνηση: Σημειωτόν στον Κηφισό - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό έως Κηφισίας

Με το πόδι κολλημένο στο φρένο είναι οι οδηγοί που κινούνται σε βασικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου καθώς λόγω της βροχής που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 22/10 το οδόστρωμα είναι ολισθηρό.

Στη λεωφόρο Κηφισού, επικρατεί το αδιαχώρητο με την κίνηση να εκτείνεται, και στα δυο ρεύματα, από το ύψος της λεωφόρου Λένορμαν έως και τη Λυκόβρυση.

Στα ίδια επίπεδα με τις προηγούμενες ημέρες και η λεωφόρος Αθηνών καθώς οι οδηγοί δυσκολεύονται να φτάσουν από το Χαϊδάρι έως και τον Σκαραμαγκά με την υπομονή τους να δοκιμάζεται.

Η υπομονή δοκιμάζεται όμως, από νωρίς το πρωί, και για τους οδηγούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή τόσο στο κέντρο όσο και στη λεωφόρο Κηφισίας.

Στις οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας, τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται για ακόμη μια ημέρα στο γνωστό τρίγωνο που περιβάλλει το Χίλτον με τις λεωφόρους βασιλέως Κωνσταντίνου και βασιλίσσης Σοφίας να έχουν φρακάρει. Παρόμοια εικόνα και στην οδό Αρδηττού αλλά και την αρχή της λεωφόρου Συγγρού έως τους στύλους του Ολυμπίου Διός.

Όσοι κινούνται κυρίως στη λεωφόρο Κηφισίας, τμηματικά αρχίζουν οι καθυστερήσεις κυρίως από το ύψος του Χαλανδρίου στην κάθοδο προς Αθήνα.

Στη λεωφόρο Καρέα, έντονες είναι οι για τους οδηγούς που κινούνται στο ύψος του κόμβου της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου έως την Ελλήνων Αξιωματικών και στη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη μέχρι την Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου.

Στον Πειραιά παρατηρείται μικρή δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων περιμετρικά του λιμανιού.

Μέχρι στιγμής, τμηματικά παρατηρούνται και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30' από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5'-10' από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας,

15'-20' από κόμβο Αγίας Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας.