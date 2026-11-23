Με αυξημένες καθυστερήσεις ξεκίνησε η κυκλοφορία στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Δευτέρας (23/11), με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε αρκετούς κεντρικούς οδικούς άξονες.

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες καταγράφονται στον Κηφισό, όπου το ανοδικό ρεύμα προς Λαμία παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, κυρίως στο τμήμα από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά, οι καθυστερήσεις εκτείνονται από το ύψος των τριών γεφυρών έως και την Ιερά Οδό.

Αυξημένος είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος και στη λεωφόρο Αθηνών, όπου οι μεγαλύτερες δυσκολίες εντοπίζονται στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα Διυλιστήρια. Σταδιακά επιβαρύνεται η εικόνα και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Δυσχέρεια παρατηρείται και στην Αττική Οδό, εκεί όπου καθυστερήσεις σημειώνονται:

Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο:

10′-15′ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Ηρακλέιου

5′-10′ στην έξοδο για Λαμία

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5′-10′ στην έξοδο για Λαμία