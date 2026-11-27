Με υπομονή καλούνται να οπλιστούν οι οδηγοί καθώς στους δρόμους της Αττικής από το πρωί της Παρασκευής (27/11), σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις.

Συγκεκριμένα, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στον Κηφισό, όπου στο ρεύμα ανόδου βρίσκεται στο «κόκκινο» από το ύψος της Λένορμαν έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στην κάθοδο αυξημένη κίνηση σημειώνεται από το ύψος των τριών γεφυρών έως την Ιερά Οδό.

Παράλληλα, όσοι οδηγοί επιλέξουν να μετακινηθούν από τη λεωφόρο Αθηνών χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς οι μεγαλύτερες δυσκολίες εντοπίζονται στο τμήμα από τη Δάφνι έως τα Διυλιστήρια.

Σε διάφορα τμήματα, παρουσιάζει αρκετά προβλήματα και η λεωφόρος Κηφισίας ενώ αυξημένη κίνηση σημειώνεται και πέριξ των δρόμων του λιμανιού στον Πειραιά.

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Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, αυξημένη κυκλοφορία σημειώνεται στους παρακάτω δρόμους: