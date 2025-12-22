Κίνηση: Στο «κόκκινο» από νωρίς ο Κηφισός - Αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους

Με μεγάλα αποθέματα υπομονής πρέπει να είναι οπλισμένοι οι οδηγοί για να αντιμετωπίσουν την κίνηση στους δρόμους από σήμερα. Καθώς πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα και οι αγορές για το τραπέζι και τις κοινωνικές υποχρεώσεις εντείνονται, όλο και περισσότερα αυτοκίνητα θα βγουν σήμερα στους δρόμους.

Ο Κηφισός είναι από νωρίς το πρωί «στο κόκκινο» με την συμφόρηση να εντοπίζεται στο σύνηθες κομμάτι από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης μέχρι το Αιγάλεω. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στην λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο από το Χαϊδάρι μέχρι τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

«Στο κόκκινο» είναι και οι δρόμοι που οδηγούν στο λιμάνι του Πειραιά.

Σε Κηφισίας και Μεσογείων, τους βασικούς οδικούς άξονες που οδηγούν προς το κέντρο της Αθήνας από βόρεια και ανατολικά η κίνηση είναι αυξημένη αλλά διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Ομαλή και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα είναι η κυκλοφορία και στην παραλιακή λεωφόρο, όπως και στην λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Παράλληλα, στο «κόκκινο» βρίσκονται δρόμοι όπως η Βασιλίσσης Σοφίας, η λεωφόρος Συγγρού, η Σταδίου και η Πατησίων.

Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10'-15' από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.