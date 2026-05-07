Κίνηση: Στο «κόκκινο» από νωρίς ο Κηφισός - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

Αυξημένη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες.

Ο Κηφισός συγκεντρώνει για ακόμη μία ημέρα τα μεγαλύτερα προβλήματα, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με δυσκολία και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Περιστερίου έως και τη Μεταμόρφωση.

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, κυρίως στο τμήμα από το Χαϊδάρι προς τον Σκαραμαγκά, όπου τα οχήματα κινούνται σημειωτόν.

Αυξημένη κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες

Παράλληλα, σταδιακά αυξάνεται η κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισίας και στη Λεωφόρο Μεσογείων, με την κατάσταση να επιβαρύνεται όσο περνά η ώρα.

Αυξημένη κυκλοφορία παρατηρείται επίσης στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αλλά και στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, από την Ηλιούπολη έως και την περιοχή του Καρέα.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με την ενημέρωση της διαχειρίστριας εταιρείας, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.

Παράλληλα, στην έξοδο προς Λαμία οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 15 με 20 λεπτά.

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Συγκεκριμένα, στην έξοδο προς Λαμία παρατηρούνται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών, ενώ ανάλογη εικόνα επικρατεί και στο τμήμα από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.