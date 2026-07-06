Κίνηση: Στο «κόκκινο» η Λεωφόρος Αθηνών και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά

Με αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο ξεκίνησε η ημέρα στους δρόμους της Αττικής, σήμερα Δευτέρα (6/7) με καθυστερήσεις να καταγράφονται σε συγκεκριμένους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εισόδου προς το κέντρο, καθώς και στην Αθηνών–Λαμίας, στο τμήμα από την Αθήνα έως τον κόμβο Καλυφτάκη (έξοδος), όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται επίσης στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, ενώ δυσκολίες παρατηρούνται στους δρόμους γύρω από το Λιμάνι του Πειραιά .

Στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο τμήμα από το Καραϊσκάκη έως τον Άλιμο, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Σχιστού.

Αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό

Αυξημένες είναι οι καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, καθώς σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση φτάνουν τα 20–25 λεπτά από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας. Παράλληλα, καταγράφονται καθυστερήσεις 5–10 λεπτών στην έξοδο προς Λαμία, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα οι καθυστερήσεις στην ίδια έξοδο παραμένουν επίσης στα 5–10 λεπτά.