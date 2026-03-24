Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αθηνών - Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Αυξημένη εμφανίζεται η κίνηση σε κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής, με την κυκλοφοριακή συμφόρηση να επιμένει για ακόμη μία ημέρα στον Κηφισό. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο ρεύμα ανόδου, από το ύψος του Περιστερίου έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Σημαντική επιβράδυνση παρατηρείται και στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες λόγω της έντονης συμφόρησης.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας, με σημαντικές καθυστερήσεις σε αρκετά σημεία. Παράλληλα, προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Μεσογείων.

Αττική Οδός: Καθυστερήσεις έως 15 λεπτά

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Ειδικότερα, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις της τάξης των 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.