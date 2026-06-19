Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός από νωρίς - Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Αττική Οδό

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Παρασκευής 19 Ιουνίου, με τον Κηφισό να καταγράφει τα μεγαλύτερα προβλήματα και τις καθυστερήσεις να είναι σημαντικές για τους οδηγούς.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η άνοδος του Κηφισού από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Ιωνία, ενώ ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η κάθοδος, κυρίως στο τμήμα από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι. Αυξημένη κυκλοφορία παρατηρείται επίσης στην Αττική Οδό, ιδιαίτερα στην περιοχή του Αμαρουσίου και στους κόμβους που συνδέονται με την Εθνική Οδό.

Καθυστερήσεις καταγράφονται ακόμη στη λεωφόρο Κηφισίας, τόσο στο ρεύμα ανόδου όσο και καθόδου, καθώς και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως κοντά στο Χαλάνδρι και την Αγία Παρασκευή. Προβλήματα εντοπίζονται επίσης στη λεωφόρο Αθηνών προς Σκαραμαγκά, αλλά και σε τμήματα της παραλιακής λεωφόρου στον Πειραιά.

Δείτε τον χάρτη με την κίνηση στους δρόμους της Αττικής:

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό καταγράφονται επίσης καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Δημοκρατίας έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ επιπλέον αναμονή 5 έως 10 λεπτών σημειώνεται στην έξοδο προς Λαμία. Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα παρατηρούνται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία, καθώς και στο τμήμα από τον κόμβο Πεντέλης έως τον κόμβο Κηφισίας.