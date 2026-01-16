Κίνηση: «Στο κόκκινο» ο Κηφισός - Αυξημένη κυκλοφορία σε Λεωφόρο Αθηνών, Κηφισίας

Με δυσκολίες εξελίσσεται η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου Αττικής.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό, όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως και την έξοδο του Περιστερίου.

Προβλήματα καταγράφονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από το Χαϊδάρι μέχρι τα Ναυπηγεία, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Παράλληλα, αυξημένη κίνηση σημειώνεται και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων.

Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις καταγράφονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τη Μεταμόρφωση έως το Μαρούσι.