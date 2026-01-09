Κίνηση: «Στο κόκκινο» ο Κηφισός - Αυξημένη κυκλοφορία σε Μεσογείων, Κηφισίας

Μετ’εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου της Αττικής με την κίνηση να έχει επανέλθει, έπειτα από την εορταστική ανάπαυλα.

Φορτηγά, σχολικά και αυξημένος όγκος οχημάτων επιβαρύνουν τις βασικές αρτηρίες και οι οδηγοί πρέπει να είναι οπλισμένοι με υπομονή.

Ο Κηφισός παρουσιάσει σημάδια πυκνής κίνησης ιδίως στο κομμάτι από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης μέχρι το Αιγάλεω και στα δυο ρεύματα.

Με δυσκολίες διεξάγεται η κυκλοφορία και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τα Ναυπηγεία. Οι δρόμοι από και προς το λιμάνι του Πειραιά είναι «στο κόκκινο».

Σε Κηφισίας και Μεσογείων η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες κατά τόπου, ενώ και στην λεωφόρο Καρέα υπάρχει αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων.

Βασιλίσσης Σοφίας και βασιλέως Κωνσταντίνου δέχονται σημαντικό όγκο οχημάτων με αποτέλεσμα οι οδηγοί να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Η κατάσταση στην παραλιακή και την λεωφόρο Βουλιαγμένης είναι καλύτερη, καθώς η κίνηση διεξάγεται χωρίς προβλήματα.

Στην Αττική Οδό υπάρχει αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στο τμήμα από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούσι.