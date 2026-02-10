Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Με χαμηλές ταχύτητες σε Αθηνών, Κηφισίας και Αττική Οδό

Με έντονα προβλήματα στην κυκλοφορία ξεκίνησε η Τρίτη 10 Φεβρουαρίου για τους οδηγούς στο λεκανοπέδιο, καθώς η κίνηση αυξάνεται σημαντικά από τις πρώτες πρωινές ώρες στις βασικές οδικές αρτηρίες.

Το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό πρόβλημα καταγράφεται στον Κηφισό, όπου τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Αιγάλεω, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μετ’ εμποδίων.

Αυξημένες καθυστερήσεις σημειώνονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τα διυλιστήρια, δυσχεραίνοντας τη μετακίνηση των οδηγών. Παράλληλα, σταδιακή επιβάρυνση παρουσιάζουν οι λεωφόροι Κηφισίας και Μεσογείων, όπου παρατηρούνται τμηματικά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και στον Πειραιά, κυρίως γύρω από το λιμάνι, με αρκετούς δρόμους να εμφανίζουν σοβαρές καθυστερήσεις.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Προς Ελευσίνα, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία, ενώ προς Αεροδρόμιο οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 10 έως 15 λεπτά στο τμήμα από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας.