Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Μεγάλες καθυστερήσεις σε βασικούς δρόμους της Αττικής

Με αυξημένη κίνηση ξεκίνησε η ημέρα για τους οδηγούς στην Αττική, καθώς από νωρίς το πρωί της Τετάρτης 1 Ιουλίου καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις σε κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού, όπου η κίνηση διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ιδιαίτερα αυξημένος είναι ο φόρτος στο ρεύμα ανόδου προς Λαμία, κυρίως στο τμήμα από το Περιστέρι έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Καθυστερήσεις σε Αθηνών, Κηφισίας και Μεσογείων

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών, με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να εντοπίζονται στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα Διυλιστήρια.

Παράλληλα, σταδιακά επιβαρύνεται η εικόνα στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στη λεωφόρο Καρέα, από την Ηλιούπολη έως τη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη.

Κυκλοφοριακή πίεση και στο κέντρο της Αθήνας

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στο κέντρο της Αθήνας, με προβλήματα στις λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού.

Την ίδια ώρα, δυσκολότερη γίνεται σταδιακά η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς ο κυκλοφοριακός φόρτος αυξάνεται όσο περνά η ώρα.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό τόσο στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, όσο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα.