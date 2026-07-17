Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις

Η κυκλοφορία δοκιμάζει για ακόμη μία ημέρα την υπομονή των οδηγών στην Αττική, καθώς από νωρίς το πρωί παρατηρούνται αυξημένες ροές οχημάτων και σημαντικές καθυστερήσεις σε κεντρικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου. Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά η λεωφόρος Κηφισού, όπου η κίνηση διεξάγεται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα.

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού, από το ύψος του Περιστερίου έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, με τους οδηγούς να κινούνται βήμα-βήμα σε αρκετά σημεία.

Αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος καταγράφεται και στη λεωφόρο Αθηνών, όπου προβλήματα εμφανίζονται κυρίως στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα Διυλιστήρια.

Καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Μεσογείων και Καρέα

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στη λεωφόρο Κηφισίας, ενώ αυξημένη κίνηση σημειώνεται και στη λεωφόρο Μεσογείων.

Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στη λεωφόρο Καρέα, στο τμήμα από την Ηλιούπολη έως τη λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος παρατηρείται στις λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται και στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού.

Δύσκολη είναι η εικόνα και στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού του Πειραιά, όπου η κίνηση εντείνεται λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας οχημάτων.

Παράλληλα, αυξημένες ροές καταγράφονται και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε αρκετά σημεία του παραλιακού άξονα.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Την ίδια ώρα, δυσχέρεια σημειώνεται και στην Αττική Οδό σύμφωνα με ενημέρωση της τη διαχειρίστριας εταιρείας.