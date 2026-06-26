Κίνηση: «Ασφυξία» στον Κηφισό - Χάος στη λεωφόρο Αλίμου λόγω τροχαίου

Κυκλοφοριακό χάος με το... καλημέρα σημειώνεται το πρωινό της Παρασκευής (26/6) στους δρόμους της Αττικής, με τους οδηγούς να καλούνται να οπλιστούν με αρκετή υπομονή λόγω της αυξημένης κίνησης.

Συγκεκριμένα, όσοι επιλέξουν τον Κηφισό για τις μετακινήσεις τους θα αντιμετωπίσουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Στο ρεύμα καθόδου, οι οδηγοί βρίσκονται με το πόδι στο φρένο από τις τρεις γέφυρες μέχρι και την Πέτρου Ράλλη ενώ στην άνοδο η κατάσταση δυσκολεύει από τη λεωφόρο Αθηνών έως και το ύψος της Νέας Ιωνίας.

Μάλιστα, εξαιτίας τροχαίου στο οποίο ενεπλάκησαν αυτοκίνητο με μοτοσικλέτα, στην λεωφόρου Αλίμου στο ύψος του στρατοπέδου Σακέτα στην περιοχή του Βύρωνα σημειώνεται δυσχέρεια στην κυκλοφορίας των οχημάτων. Αναφέρεται, επίσης, πως από το ατύχημα δεν έχει υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Στο... κόκκινο βρίσκονται, παράλληλα, δρόμοι όπως η λεωφόρος Κηφισίας, όπου ανά διαστήματα η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, η λεωφόρος Σχιστού και δρόμοι γύρω από το κέντρο όπως η Βασιλίσσης Σοφίας, η λεωφόρος Συγγρού, η Σταδίου και η Πατησίων.

Κυκλοφοριακή συμφόρηση σημειώνεται και σε δρόμους πέριξ του λιμανιού στον Πειραιά.

Google Maps

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας, αυξημένη κυκλοφορία σημειώνεται στους εξής δρόμους:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη-έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Λιμάνι Πειραιά

Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Την ίδια ώρα, δυσχέρεια σημειώνεται και στην Αττική Οδό με τις καθυστερήσεις να είναι μεγάλες και συγκεκριμένα:

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα

5'-10' στην έξοδο για Λαμία

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο