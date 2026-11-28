Κίνηση τακτικής από Νετανιάχου: Προτείνει εναλλαγή στην πρωθυπουργία με πρώτο τον Άιζενκοτ
Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός του Ισραήλ πρότεινε το Σάββατο μια εκ περιτροπής πρωθυπουργία με τον κύριο αντίπαλό του, Γκάντι Άιζενκοτ.
Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, προσφέρθηκε το Σάββατο (28/11) να παραχωρήσει τη θέση του στον ηγέτη της αντιπολίτευσης, Γκάντι Άιζενκοτ, λέγοντας ότι ο αντίπαλός του θα μπορούσε να αναλάβει πρώτος τα καθήκοντά του εάν οι δύο συμφωνήσουν να εναλλάσσονται ως πρωθυπουργοί.
Προτείνοντας μια κυβέρνηση ενότητας σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Νετανιάχου δήλωσε «η ευθύνη μου ως ηγέτη με υποχρεώνει να αφήσω τα πάντα στην άκρη… και να συμφωνήσω ότι ο Γκάντι Άιζενκοτ θα υπηρετήσει πρώτος ως πρωθυπουργός, ενώ εγώ θα υπηρετήσω ως αναπληρωτής πρωθυπουργός στην αρχή της θητείας».
Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι οι απειλές για την ίδια την ύπαρξη της χώρας δικαιολογούν την κατάργηση του εθίμου ότι το μεγαλύτερο κόμμα ηγείται της κυβέρνησης.
Η πρόταση Νετανιάχου ήρθε μία ημέρα αφότου ο Άιζενκοτ δεσμεύτηκε να ανακοινώσει τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης του Ισραήλ έως την επίσημη προθεσμία της 6ης Δεκεμβρίου, χωρίς να κάνει χρήση της επιλογής παράτασης 14 ημερών.
Μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ ανέθεσε στον Άιζενκοτ τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης, καθώς οι εκλογές δεν έδωσαν σε κανένα κόμμα απόλυτη πλειοψηφία.