Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, προσφέρθηκε το Σάββατο (28/11) να παραχωρήσει τη θέση του στον ηγέτη της αντιπολίτευσης, Γκάντι Άιζενκοτ, λέγοντας ότι ο αντίπαλός του θα μπορούσε να αναλάβει πρώτος τα καθήκοντά του εάν οι δύο συμφωνήσουν να εναλλάσσονται ως πρωθυπουργοί.

Προτείνοντας μια κυβέρνηση ενότητας σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Νετανιάχου δήλωσε «η ευθύνη μου ως ηγέτη με υποχρεώνει να αφήσω τα πάντα στην άκρη… και να συμφωνήσω ότι ο Γκάντι Άιζενκοτ θα υπηρετήσει πρώτος ως πρωθυπουργός, ενώ εγώ θα υπηρετήσω ως αναπληρωτής πρωθυπουργός στην αρχή της θητείας».

אזרחי ישראל,



לפני ימים אחדים, האמת והצדק יצאו לאור בבית המשפט. זה קרה בזכות רבים בעם ישראל שעמדו לצידי בעשור האחרון, ובראשם רעייתי שרה ובניי יאיר ואבנר – שעברו סבל קשה ותמכו בי בכל החזיתות.



בימים האחרונים, ראינו דבר נוסף: מראות מזעזעים בכנסת – עזיבת האולם בעת ההמנון, הפניית הגב… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 28, 2026

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι οι απειλές για την ίδια την ύπαρξη της χώρας δικαιολογούν την κατάργηση του εθίμου ότι το μεγαλύτερο κόμμα ηγείται της κυβέρνησης.

Η πρόταση Νετανιάχου ήρθε μία ημέρα αφότου ο Άιζενκοτ δεσμεύτηκε να ανακοινώσει τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης του Ισραήλ έως την επίσημη προθεσμία της 6ης Δεκεμβρίου, χωρίς να κάνει χρήση της επιλογής παράτασης 14 ημερών.

Μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ ανέθεσε στον Άιζενκοτ τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης, καθώς οι εκλογές δεν έδωσαν σε κανένα κόμμα απόλυτη πλειοψηφία.