Κίνηση τώρα: Αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό – Μεγάλες καθυστερήσεις σε Λεωφόρο Αθηνών

Σημαντικά προβλήματα στην κίνηση καταγράφονται το πρωί της Τρίτης (4/8) στην Αττική, με τον Κηφισό να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση και την κυκλοφορία να διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες σε εκτεταμένα τμήματα.

Η πιο δύσκολη εικόνα εντοπίζεται στον Κηφισό, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, από το ύψος του Αιγάλεω έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις.

Προβλήματα καταγράφονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, κυρίως στην περιοχή του Χαϊδαρίου. Αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους που οδηγούν στο λιμάνι του Πειραιά.

Επιβαρυμένη εμφανίζεται και η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, με χαμηλές ταχύτητες στις βασικές οδικές αρτηρίες που οδηγούν προς το Σύνταγμα και την Ομόνοια.