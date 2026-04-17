Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και προβλήματα στον Άλιμο

Με το πόδι στο φρένο βρίσκονται οι οδηγοί που κινούνται στους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής σήμερα το πρωί. Η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις, με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να εντοπίζονται στον Κηφισό.

Τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, ειδικά στο τμήμα από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι τον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

Παράλληλα, αυξημένη κυκλοφορία παρατηρείται στους δρόμους περιμετρικά του λιμανιού του Πειραιά, ενώ ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η λεωφόρος Αθηνών στο Χαϊδάρι, από το ύψος του Δαφνίου μέχρι τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Σύμφωνα με την Τροχαία αυξημένη είναι η κίνηση στα εξής σημεία:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Λιμάνι Πειραιά

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Αθήνα, καθώς στο ύψος του Αλίμου σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα που προκαλεί μεγάλες καθυστερήσεις.

Στον αντίποδα, σχετικά ικανοποιητική είναι η εικόνα στη λεωφόρο Κηφισίας και στη Μεσογείων, ενώ ομαλή είναι η ροή των οχημάτων στη λεωφόρο Καρέα και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Τέλος, χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αττική Οδό, προσφέροντας μια ανάσα στους οδηγούς που επιλέγουν τον συγκεκριμένο άξονα.

