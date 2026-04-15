Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός και το λιμάνι του Πειραιά

Σε μεταπασχαλινούς ρυθμούς είναι η κίνηση στους δρόμους, με μειωμένη κυκλοφορία οχημάτων -για μια κανονική εργάσιμη ημέρα- σημάδι ότι οι εκδρομείς του Πάσχα και οι εργαζόμενοι δεν έχουν επιστρέψει ακόμα σε πλήρεις ρυθμούς.



Παρά το γεγονός ότι σε Κηφισό, λιμάνι Πειραιά και λεωφόρο Αθηνών παρατηρούνται δυσχέρειες στην κυκλοφορία, η εικόνα στους άλλους μεγάλους οδικούς άξονες είναι ικανοποιητική.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, όπου τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες στο τμήμα από την Ιερά Οδό μέχρι και τον κόμβο της Μεταμόρφωσης, με την κυκλοφορία να είναι κατά τμήματα «στο κόκκινο».

Ανάλογη είναι η εικόνα και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου οι οδηγοί αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις λόγω της αποβίβασης των ταξιδιωτών από τα πλοία της γραμμής, ενώ αυξημένη ροή παρατηρείται και στην παραλιακή λεωφόρο.

Σημαντικό μποτιλιάρισμα καταγράφεται επίσης στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο, ειδικά από το ύψος του Δαφνίου μέχρι και τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Στον αντίποδα, η εικόνα στο εσωτερικό της πόλης παραμένει ασυνήθιστα ήσυχη για καθημερινή ημέρα, καθώς στη λεωφόρο Κηφισίας, τη Μεσογείων και τη λεωφόρο Καρέα η κίνηση διεξάγεται ομαλά, ενώ και στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις 5΄-10΄στις εξόδους για Λαμία ρεύμα προς Αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα.